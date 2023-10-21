Глава МИД Саудовской Аравии призвал эвакуировать раненых из сектора Газа

КАИР, 21 октября. /ТАСС/. Министр иностранных дел Саудовской Аравии принц Фейсал бен Фархан Аль Сауд призвал эвакуировать раненых из сектора Газа, чтобы они могли получить помощь за пределами палестинского анклава, переживающего гуманитарную катастрофу.

"Мы призываем к немедленному открытию безопасных коридоров для эвакуации всех раненых [из сектора Газа], а также доставке гуманитарной и медицинской помощи, чтобы облегчить страдания палестинцев", - сказал он на открытии каирского саммита мира, посвященного урегулированию палестино-израильского конфликта.