В Японии заявили о готовности оказать дополнительную помощь для улучшения ситуации в Газе

Страна ранее объявила о выделении $10 млн помощи для жителей сектора

КАИР, 21 октября. /ТАСС/. Япония готова оказать дополнительную финансовую помощь для улучшения гуманитарной ситуации в секторе Газа. Об этом заявила министр иностранных дел страны Ёко Камикава на каирском саммите мира по Палестине.

"Египет сейчас играет ключевую роль в доставке гуманитарной помощи в Газу. Я хотела бы подчеркнуть важность фактической доставки помощи каждому нуждающемуся. Мы приветствуем тот факт, что сегодня утром грузовики с гуманитарной помощью въехали в Газу", - сказала она.

"Япония уже объявила о выделении $10 млн помощи для жителей сектора Газа. Это первая порция помощи, которую планирует Япония, и мы продолжим рассматривать различные варианты оказания дополнительной поддержки", - добавила министр.

Камикава также отметила, что Япония неизменно является сторонником реализации формулы двух государств, при которой жители Израиля и Палестины могли бы жить в мире. "Мы также придаем большое значение немедленному освобождению заложников и обеспечению безопасности гражданского населения. Кроме того, необходимо удвоить наши дипломатические усилия, чтобы предотвратить нарастание нестабильности в регионе и как можно скорее успокоить ситуацию", - подчеркнула она.

Каирский саммит мира, посвященный обсуждению путей урегулирования палестино-израильского конфликта и снижению уровня напряженности в сектора Газа, открылся в субботу в Новом Каире - административной столице Египта - по инициативе президента Абдель Фаттаха ас-Сиси. В конференции принимают участие представители 34 стран и трех международных организаций - ООН, Лиги арабских государств и Африканского союза. Россию на саммите представляет замглавы МИД РФ, представитель президента по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября. Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал наносить удары по сектору и отдельным районам Ливана и Сирии. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.