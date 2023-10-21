Вучич выразил надежду на завершение косовского кризиса

Президент Сербии рассказал о тяжелых переговорах со спецпредставителем Евросоюза по Западным Балканам Мирославом Лайчаком, заместителем помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Габриэлем Эскобаром, а также представителями Германии, Италии и Франции

БЕЛГРАД, 21 октября. /ТАСС/. Президент Сербии Александар Вучич заявил о том, что переговоры со спецпредставителем Евросоюза по Западным Балканам Мирославом Лайчаком, заместителем помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Габриэлем Эскобаром, а также представителями Германии, Италии и Франции были тяжелыми, но он надеется на разрешение косовского кризиса в предстоящий период.

"Тяжелая встреча с пятеркой. Я верю, что в предстоящий период мы найдем выход из кризиса. Я ожидаю важных встреч в Брюсселе в ближайшие дни", - написал Вучич в Instagram (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).

Премьер непризнанного Косова Альбин Курти, у которого ранее состоялась встреча со спецпредставителями ЕС, подчеркнул, что для продолжения диалога Белграда и Приштины "необходим новый подход". Косовский президент Вьоса Османи подчеркивала ранее, что возвращение к диалогу возможно только после введения ограничений против Сербии и ее президента со стороны Европейского союза.

Косовский премьер утверждал, что вооруженные люди в масках в ночь на 24 сентября напали на полицейских на севере самопровозглашенного государства при поддержке сербских властей, в результате чего погиб один сотрудник органов правопорядка. Вучич в обращении к нации позднее заявил, что косовские полицейские убили трех сербов, а представители Сил НАТО для Косова (KFOR) фактически дали Курти карт-бланш на их убийство. По его словам, представители KFOR помогали полиции Косова в операции против местных сербов. Вучич сказал, что после произошедшего Белград никогда не признает независимость Косова.