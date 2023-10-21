21 октября, 16:28
Палестино-израильский конфликт

В Бухаресте прошел митинг солидарности с Палестиной

В нем приняли участие несколько сотен человек

БУХАРЕСТ, 21 октября. /ТАСС/. Несколько сотен человек приняли участие в митинге солидарности с Палестиной на площади Университета в центре румынской столицы. Об этом сообщил телеканал Digi24.

Манифестация проходила в условиях усиленных мер безопасности: участники находились на огороженном участке, на который можно было пройти только через рамку металлоискателя, после тщательной проверки жандармами. На площади и на прилегающих улицах дежурили многочисленные представители сил охраны правопорядка.

Митинг был организован ассоциацией палестинского сообщества в Румынии. В нем приняли участие живущие в Румынии палестинцы, у которых в секторе Газа остались родственники, а также выходцы из других стран Ближнего Востока и румыны. Они скандировали: "Хотим мир, а не войну", "Освободите сектор Газа", "Остановите геноцид". Инцидентов не произошло.

В пятницу послы и представители 22 стран - участниц Организации исламского сотрудничества в Румынии пришли к посольству Палестины в Бухаресте, чтобы осудить агрессию Израиля против Палестины и выразить солидарность с палестинским народом. 

Теги:
ПалестинаРумынияПалестино-израильский конфликт
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