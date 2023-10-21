Венесуэла заявила о заинтересованности в укреплении партнерства с Белоруссией

Каракас рассматривает Минск как "ворота в Евразию", отметил венесуэльский министр иностранных дел Иван Хиль Пинто

МИНСК, 21 октября. /ТАСС/. Венесуэла видит необходимость в укреплении стратегического партнерства с Белоруссией и рассматривает республику как ворота в Евразию. Об этом заявил венесуэльский министр иностранных дел Иван Хиль Пинто в интервью телеканалу "Беларусь-1".

"Венесуэла и Белоруссия разделяют принципы во множестве сфер - это уважение суверенитета, самоопределение народов, невмешательство во внутренние дела, права человека, все это складывается в необходимое стратегическое партнерство, которое мы будем укреплять и дальше".

По словам министра, в экономическим плане у стран взаимодополняющие экономики и есть интерес к сотрудничеству. "Венесуэла для Белоруссии - это ворота в Латинскую Америку для ее товаров и культуры, - отметил он. - Разве мы не говорим о Венесуэле как об очень влиятельной стране в Латинской Америке, которая может быть или является лучшим партнером Белоруссии в нашем регионе? А для Венесуэлы Белоруссия - это ворота в Евразию, которую мы осваиваем". По словам главы МИД, Каракас "работает над интеграцией в качестве наблюдателей в Евразийском экономическом сообществе". "Это имеет принципиальное значение. В экономическом плане у нас есть очень четкая и очевидная взаимодополняемость в глазах всех венесуэльцев и белорусов", - продолжал он.

Министр указал, что Венесуэла реализует стратегию противостояния санкциям с "большим терпением и силой". "Это дало нам те экономические результаты, которые мы видим сегодня. В прошлом году рост экономики составил 15%, в этом году мы будем его поддерживать. Мы добиваемся очень большого прогресса в экономике, несмотря на санкции, применяемые США и их союзниками", - сказал он.

Белоруссия и Венесуэла подписали соглашение об установлении дипломатических отношений в феврале 1997 года. Они успешно реализовывали проекты разработки нефтяных месторождений на территории боливарианской республики и в строительной сфере. 17 октября 2023 года президент Александр Лукашенко на встрече с главой МИД Венесуэлы заявил о необходимости пересмотреть направления двустороннего сотрудничества с подготовкой дорожной карты на перспективу.