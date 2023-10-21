В Венесуэле отметили уменьшение поддержки Европы резолюций против нацизма в ООН

Как заявил глава венесуэльского МИД Иван Хиль Пинто, такая тенденция должна заставить всемирную организацию задуматься и принять меры, "чтобы немедленно положить этому конец"

МИНСК, 21 октября. /ТАСС/. Важнейшие резолюции против фашизма и нацизма, которые выносятся на голосование в ООН, получают все меньшую поддержку со стороны европейских стран. Об этом заявил министр иностранных дел страны Вэнесулы Иван Хиль Пинто в интервью телеканалу "Беларусь-1".

"С грустью и одновременно с большой озабоченностью мы наблюдаем, как важнейшие резолюции против фашизма и нацизма, которые выносятся на голосование в ООН, получают все меньшую поддержку со стороны правительств, особенно европейских, которые отказываются осудить фашизм и нацизм, причинившие столько вреда здесь, в Европе", - сказал министр. По его словам, это должно заставить ООН задуматься и принять меры, "чтобы немедленно положить этому конец".

Хиль Пинто отметил, что всемирная организация, похоже, "захвачена США, которые выделяют самый большой бюджет и управляют учреждениями [ООН]". "К сожалению, мы видим, как эти учреждения практически превратились в придатки Государственного департамента США. Это очень тревожно, поскольку подобные учреждения отходят от задач, поставленных государствами <…>. Мы открыто осуждаем это", - сказал министр.