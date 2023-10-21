Депутат Рады заявила, что офис Зеленского превратился в параллельное правительство

Ирина Геращенко назвала "бардаком" то, что там 80 советников, которые "вмешиваются в работу всех органов власти"

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Офис президента Украины Владимира Зеленского насчитывает 80 советников и работает как параллельное правительство, контролируя все органы власти. Об этом заявила депутат Верховной рады Ирина Геращенко.

"Офис президента работает как параллельное правительство. Вмешивается в работу всех органов власти. Дает указания силовикам и парламенту. При этом ни за что не отвечает", - написала она в Telegram-канале.

Геращенко указала, что в офисе Зеленского работают 80 советников. По ее словам, это бардак.

Депутаты оппозиционных партий часто критикуют главу офиса Зеленского Андрея Ермака. В сентябре Верховная рада приняла решение о возобновлении декларирования госслужащих, которое было приостановлено из-за военного положения, и открыла доступ к реестру деклараций. При этом под декларирование не попадают советники офиса президента Украины. Оппозиционным депутатам не удалось изменить положение о декларировании советников, так как большинство в парламенте принадлежит пропрезидентской партии "Слуга народа". Геращенко сообщила, что подготовлены очередные поправки о декларировании советников офиса Зеленского. Однако "Слуги народа", по ее словам, боятся голосовать за такие изменения.