Байден сообщил, что провел на Украине за два года в общей сложности три месяца

Речь идет о сроке председательства президента США в комитете по иностранным делам Сената Конгресса

ВАШИНГТОН, 21 октября. /ТАСС/. Американский президент Джо Байден сообщил, что провел на Украине в общей сложности три месяца в течение двух лет председательства в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США.

"В итоге я провел большую часть двух лет (Байден возглавлял этот комитет с 2007 по 2008 год - прим. ТАСС) на Украине, разбираясь с олигархами и коррумпированной системой, которая была у них <...>, за эти два года я, наверное, провел на Украине в общей сложности три месяца", - заявил он на приеме в Вашингтоне, посвященном сбору средств на избирательную кампанию, речь президента распространила пресс-служба Белого дома.

В феврале 2023 года Байден впервые посетил Киев в качестве главы государства. Будучи вице-президентом, он побывал на Украине шесть раз: в 2009, 2014 (трижды), 2015 и 2017 году.

В августе 2008 года кандидат в президенты США от Демократической партии Барак Обама выбрал Байдена в качестве кандидата на пост вице-президента. В 2012 году оба были переизбраны на второй срок. Байден фактически являлся куратором внешнеполитического курса администрации Обамы. Некоторые сенаторы считали Байдена неофициальным куратором смены власти на Украине в феврале 2014 года, из-за чего неоднократно требовали расследовать его связи с новым украинским руководством.