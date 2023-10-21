Армия Эфиопии сообщила о предотвращении двух терактов против правящей партии

Целью нападения экстремистской группировки "Фано" было предотвратить создание отделения Партии процветания в городе Дэссе, сообщило агентство AFP со ссылкой на эфиопские ВС

ПРЕТОРИЯ, 21 октября. /ТАСС/. Вооруженные силы Эфиопии предотвратили два теракта против правящей Партии процветания, которые готовила экстремистская группировка "Фано" в штате Амхара. Об этом сообщило агентство AFP со ссылкой на заявление ВС.

"Боевики экстремистской группировки ["Фано"] пытались дестабилизировать обстановку в городе Дэссе, но были задержаны нашими военнослужащими, - цитирует агентство заявление. - Целью планировавшегося нападения было предотвратить создание отделения Партии процветания в городе Дэссе и нарушить там мир. Задержанные боевики заявили, что им было поручено нанести серьезный урон путем минирования средств общественного транспорта и мест проведения массовых собраний". Число задержанных не уточняется.

Ранее агентство Associated Press сообщило о боестолкновениях между силами безопасности и боевиками "Фано" в Амхаре на севере Эфиопии. Ситуация там ухудшается с апреля в связи с решением о разоружении военизированного формирования, которое прежде помогало силам безопасности в борьбе с ополченцами Народного фронта освобождения Тыграя.

Федеральные власти Эфиопии и повстанцы Тыграя под эгидой Африканского союза подписали 2 ноября 2022 года соглашение о прекращении боевых действий, которые продолжались два года на севере страны. Договоренности подтверждают суверенитет и территориальную целостность республики и предусматривают скоординированное разоружение сторон, восстановление правопорядка и беспрепятственный доступ населения к гуманитарной помощи.