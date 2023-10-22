СМИ: премьер Британии решил возвести деревянный забор у своего особняка

По данным газеты The Mail on Sunday, такое решение приняли после того, как в августе на участок, где не оказалось ни охраны, ни полиции, пробрались активисты Greenpeace

ЛОНДОН, 22 октября. /ТАСС/. Британский премьер-министр Риши Сунак решил возвести деревянный забор у своего особняка в деревне Кирби-Сигстон (графство Северный Йоркшир). Об этом сообщает газета The Mail on Sunday.

Согласно заявке, направленной главой правительства муниципальным властям, 50-метровый забор высотой 1,2 м должен закрыть последний открытый участок перед домом и стать "скромным барьером, препятствующим вторжению на жилую территорию". Такое решение было принято после вторжения в августе на участок, где не оказалось ни охраны, ни полиции, активистов международной природоохранной организации Greenpeace (признана в РФ нежелательной).

Несколько активистов Greenpeace забрались на крышу особняка стоимостью $2,4 млн и в знак протеста против разработки новых нефтегазовых месторождений закрыли фасад здания черным полотном в 200 кв. м. Еще двое представителей организации встали перед зданием с баннером "Риши Сунак - нефтяные доходы или наше будущее?".

Самого премьер-министра дома не было - он вместе с семьей проводил отпуск в Калифорнии. Пятеро участников акции были задержаны полицией. Позднее их отпустили под залог.

Сунак, преуспевший в инвестиционном бизнесе, приобрел вместе с супругой Акшатой Мурти двухэтажный особняк с садом и озером в 2015 году, еще до того, как решил заняться политикой. Этот дом бывшего приходского священника внесен в список архитектурных сооружений, охраняемых государством. В прошлом году муниципальный совет одобрил планы сооружения там 12-метрового бассейна с подогревом, тренажерного зала и открытого теннисного корта.