США и Южная Корея провели учения по борьбе с подлодками вблизи Гуама

Они проходили с 6 по 22 октября

СЕУЛ, 22 октября. /ТАСС/. Военно-морские силы Республики Корея и США провели учения по борьбе с подводными лодками в акватории острова Гуам. Об этом сообщило агентство Yonhap со ссылкой на южнокорейских военных.

Учения под названием Silent Shark прошли с 6 по 22 октября. Как указывает агентство, они были призваны повысить готовность союзников бороться с подводными лодками на фоне угроз со стороны КНДР. Южная Корея отправила для участия в маневрах подводную лодку типа "Сон Вон Иль" и два патрульных самолета P-3C. Военные в ходе учений отрабатывали совместный поиск, отслеживание и удар по условной цели - подводной лодке.

В начале сентября в КНДР в присутствии лидера страны Ким Чен Ына прошла церемония спуска на воду подводной лодки "Герой Ким Гун Ок", оснащенной тактическим ядерным оружием. Руководитель народной республики заявил, что власти планируют модернизировать все имеющиеся у них тяжелые подводные лодки и оснастить их по примеру новейшей субмарины ядерным вооружением.

Помимо этого, как сообщает Рёнхап со ссылкой на источники, 22 октября ожидаются совместные учения ВВС Республики Корея, США и Японии над Корейским полуостровом с участием американского бомбардировщика B-52, который способен нести ядерное оружие. Трехсторонние учения ВВС в регионе Корейского полуострова станут первыми. 16 октября Вооруженные силы Республики Корея начали учения "Хогук", которые продлятся до 22 ноября.