Во Франции трех школьников обвинили в подготовке нападения на посольство Израиля

Подростки собирались убить охраняющих дипмиссию полицейских, а затем завезти на территорию посольства грузовик, начиненный взрывчаткой, и подорвать его

ПАРИЖ, 22 октября. /ТАСС/. Правоохранительные органы Франции задержали четырех школьников, трем из которых предъявлены обвинения в планировании нападения на посольство Израиля в Бельгии. Об этом сообщила газета Le Parisien.

По информации издания, одним из лидеров группы был 15-летний Малик. Вместе с 16-летним выходцем из Урус-Мартана они "терроризировали учеников и преподавателей" своего колледжа в коммуне Тур в центральной Франции, в том числе открыто озвучивая угрозы расстрелять всех из автомата и уехать в Сирию или, например, испытывая в парке самодельные взрывные устройства. Также, согласно материалам следствия, молодые люди симпатизировали идеям террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).

После жалобы директора колледжа в полицию, а также после взрывов в парке полицейские приехали к Малику домой с обыском, где обнаружили в том числе телефон, через который подросток переписывался с радикально настроенными людьми, в том числе несовершеннолетними, включая одного из задержанных по делу об убийстве в 2020 году преподавателя Самюэля Пати. Был среди его контактов и 16-летний гражданин Бельгии, который убедил его в необходимости выбрать посольство Израиля в бельгийской коммуне Юкль (нидерл. - Уккел) в качестве цели для акции устрашения.

В частности, школьники собирались убить охраняющих дипмиссию полицейских, а затем завезти на территорию посольства грузовик, начиненный взрывчаткой, и подорвать его. На роль водителя-смертника распределили 16-летнего чеченца, который, впрочем, на допросе в полиции утверждал, что воспринимал все как шутку и не собирался воплощать идею в жизнь. Отход террористической группы и последующее бегство на Кавказ должен был обеспечить другой 16-летний школьник из Ингушетии, проживающий в Нанте на западе Франции.

Малик и его 16-летний сверстник из Чечни были временно заключены под стражу. Готовивший побег ингуш был задержан 6 сентября по возвращении с каникул из России. Последний, как утверждает издание, имеет серьезные проблемы с психикой и у него была диагностирована шизофрения. В его отношении была избрана мера ограничения свободы в виде судебного контроля.