22 октября, 08:50
Палестино-израильский конфликт

ЦАХАЛ атаковал в Ливане место запуска ракеты по своему летательному аппарату

Военные страны "продолжают атаковать террористов, пытающихся обстреливать ракетами", сообщил официальный представитель Армии обороны Даниэль Хагари

ТЕЛЬ-АВИВ, 22 октября. /ТАСС/. Израильские военные продолжают наносить удары по боевикам, запускающим снаряды по территории еврейского государства в районе ливанской границы, среди атакованных ответным огнем целей было место запуска ракеты по израильскому летательному аппарату. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари.

Военные Израиля "продолжают атаковать террористов, пытающихся обстреливать ракетами" еврейское государство в районе границы с Ливаном, "был нанесен удар по локации, откуда была запущена ракета по израильскому летательному аппарату", сказал Хагари, не уточняя деталей. 

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