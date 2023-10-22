Адмирал НАТО указал на угрозу конфликта в Арктике из-за отношений России и Китая

Североатлантический альянс не опасается, что Арктика "мгновенно" превратится в горячую точку, добавил Роб Бауэр

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Развивающиеся отношения России и Китая повышают риск конфликта с НАТО в Арктике. С таким утверждением выступил в субботу перед журналистами глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр, сообщает агентство Bloomberg.

Как пишет Bloomberg, Бауэр сказал, что НАТО должна быть готова к конфликту в регионе, учитывая способность России действовать в Арктике. При этом Североатлантический альянс не опасается, что Арктика "мгновенно" превратится в горячую точку.

По утверждению главы Военного комитета НАТО, Россия вкладывает значительные средства в арктические авиабазы и другую инфраструктуру.

В феврале посол по особым поручениям МИД РФ, председатель комитета старших должностных лиц Арктического совета Николай Корчунов заявил ТАСС, что риски непреднамеренных инцидентов в Арктике в последнее время серьезно возросли. По словам дипломата, ситуацию также усугубляет отсутствие диалога арктических государств по военной линии, прежде всего в интересах укрепления взаимного доверия и предупреждения инцидентов.

В декабре прошлого года начальник Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов заявил, что США вместе с союзниками намерены усилить геополитическое противостояние с Россией в Арктике, в том числе оспаривая право РФ "на использование Северного морского пути, что является одним из основных вызовов для безопасности в регионе". Наряду с этим, указал Герасимов, НАТО под предлогом реагирования на деятельность ВС РФ в Заполярье реализует комплекс мер по укреплению северного фланга альянса, проводит агрессивную информационную кампанию по обвинению России в милитаризации Арктики.

В январе специализированный портал Military Times опубликовал материал, в котором говорилось, что Национальная гвардия США готовится к потенциальным конфликтам в Арктике с Россией и Китаем.