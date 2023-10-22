Израиль поблагодарил Красный Крест за участие в освобождении двух заложниц

Они удерживались в секторе Газа

ТЕЛЬ-АВИВ, 22 октября. /ТАСС/. Израильский координатор по делам похищенных и пропавших без вести Галь Хирш встретился с представителем Красного Креста и выразил благодарность организации за участие в качестве нейтральной гуманитарной стороны в освобождении двух заложниц, удерживавшихся в секторе Газа. Об этом сообщила канцелярия премьер-министра еврейского государства.

"Координатор по делам похищенных и пропавших без вести бригадный генерал запаса Галь Хирш встретился с представителем Красного Креста. Координатор поблагодарил делегацию Красного Креста за участие в организации освобождения двух заложниц в субботу вечером и за взятие на себя роли нейтральной гуманитарной стороны", - говорится в заявлении.