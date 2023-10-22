22 октября, 10:07

Шольц открыл новую синагогу в Дессау-Рослау

По информации DPA, это первая синагога в этом городе, которая была построена в Саксонии-Анхальт после объединения Германии

БЕРЛИН, 22 октября. /ТАСС/. Канцлер Германии Олаф Шольц принял участие в церемонии открытия новой синагоги в городе Дессау-Рослау (федеральная земля Саксония-Анхальт). Об этом сообщило агентство DPA.

"Эта синагога здесь, в центре Дессау-Рослау, говорит о том, что еврейская жизнь была и остается частью Германии. Она относится к ней", - сказал Шольц, заверив, что власти ФРГ сделают все для защиты евреев.

Синагога в Дессау-Рослау является первой синагогой, которая была построена в Саксонии-Анхальт после объединения Германии. Она расположена в центре города недалеко от ратуши и названа в честь композитора Курта Вайля (1900-1950), который провел здесь детские годы.

После атаки ХАМАС на Израиль 7 октября и проведения во многих городах Германии пропалестинских демонстраций к открытию синагоги было повышенное внимание. Церемония проходила при усиленных мерах безопасности, для обеспечения безопасности был задействован спецназ. 

Теги:
ГерманияШольц, Олаф
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