Bild: рейтинг правящей в ФРГ коалиции упал до самого низкого уровня

По данным газеты, сейчас ее готов поддержать лишь 34% опрошенных жителей Германии

БЕРЛИН, 22 октября. /ТАСС/. Рейтинг популярности правящей в ФРГ коалиции (Социал-демократическая партия Германии - СДПГ, "Зеленые" и Свободная демократическая партия - СвДП, либералы) упал до самого низкого после выборов в Бундестаг (2021 год) уровня. Об этом сообщила газета Bild am Sonntag со ссылкой на данные опроса, проведенного социологическим институтом Insa.

Если в сентябре 2021 года за правящие партии в совокупности отдали свои голоса 52% избирателей, то сейчас их готов поддержать лишь каждый третий житель ФРГ (34%). Социал-демократы набрали бы только 16% голосов, "Зеленые" - 13%, либералы - 5%.

Как показал опрос, первое место в рейтинге занимает оппозиционный блок ХДС/ХСС с 29%. На втором месте "Альтернатива для Германии", за которую готовы проголосовать 22% респондентов. Левая партия набрала бы 5% голосов.

По данным исследования, 71% участников заявили, что недовольны работой правительства канцлера Олафа Шольца, что является новым антирекордом. Лишь 24% респондентов довольны деятельностью кабмина.

В опросе принимали участие 1 202 человека, он проводился в период с 16 по 20 октября.