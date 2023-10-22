В ДНР заявили о передаче спецслужбам итогов расследования о продаже Киевом оружия НАТО

Советник главы ДНР Ян Гагин отметил, что эти результаты будут обнародованы в ближайшее время в виде документального фильма

ДОНЕЦК, 22 октября. /ТАСС/. Участники частного расследования о продаже Киевом западного оружия на Ближний Восток, передали результаты спецслужбам Российской Федерации и правоохранительным органам. Об этом ТАСС сообщил советник главы Донецкой Народной Республики, участник и инициатор расследования Ян Гагин.

"Около года назад было проведено частное, независимое расследование. Каждый шаг был зафиксирован на видео, чтобы ни у кого не возникло сомнений относительно, все задокументировано. Была создана специальная оперативная группа. Удалось выйти на покупателей того самого вооружения, которые находились в Ливане. Собрана большая доказательная база, которая подтверждает продажу Киевом западного вооружения на Ближний Восток. Все результаты этого расследования мы передали российским спецслужбам и правоохранительным органам", - сказал Гагин.

По его словам, одной из основных площадок выступает Даркнет, так называемый "темный интернет", где можно найти неограниченное количество самого разнообразного вооружения, которое отправляется контрабандой из Украины. "Оперативная группа понаблюдала за организационным процессом. Всех тайн выдавать не буду, но скажу, что логистическая цепочка предполагает два варианта поставок - самовывоз и так называемая "курьерская доставка". Правда, в этом случае, стоимость оружия будет несколько выше", - добавил советник.

Он рассказал, что оперативникам удалось пообщаться с одним из покупателей вооружения в Ливане. На условиях полной анонимности мужчина рассказал о логистике и ценовой политике. По его словам, основная привлекательность таких сделок заключается в их доступности, поскольку цена существенно ниже рыночной. Поставки осуществляются морем и сухопутным путем. "У них (в Украине - прим. ТАСС) нет своего производства. Это американское оружие, оружие НАТО, Германии, Европы. Просто из НАТО идет поставка на Украину и оттуда уже контрабандой к нам", - привел Гагин слова собеседника.

Гагин также уточнил, что контрабанда идет через посредника, от которого покупатель получает информацию о поставщике. Итоги расследования, как уточнил советник, показали, что Киеву удалось продать в страны Ближнего Востока большое количество крупных партий вооружения. В их состав вошли снайперские комплексы, реактивные гранатометы, различного рода стрелковое оружие, минометы, ручные гранаты, противотанковые комплексы и различного рода боеприпасы. "Оружие продавалось тому, кто прост готов был заплатить деньги. Это не только ХАМАС. По некоторым данным, не могу выдавать всех тайн, оставим это для силовиков, но западное вооружение досталось целому ряду террористических организаций и преступных сообществ по всему миру", - подытожил советник.

Гагин подчеркнул, что результаты расследования будут обнародованы в ближайшее время в виде документального фильма.