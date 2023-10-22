В Израиле сообщили о ликвидации замначальника артиллерийских сил ХАМАС в Газе

Удар нанесли истребители, сообщила армейская пресс-служба

ТЕЛЬ-АВИВ, 22 октября. /ТАСС/. Истребители ЦАХАЛа нанесли удар по заместителю начальника артиллерийских сил ХАМАС в секторе Газа Мухаммеду Катмашу. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

"Истребители ЦАХАЛа ликвидировали Мухаммеда Катмаша - заместителя начальника артиллерийского комплекса ХАМАС в секторе Газа, который отвечал за артиллерийские операции в центральной бригаде ХАМАС", - говорится в заявлении.

"Катмаш сыграл значительную роль в планировании и проведении обстрелов Израиля из сектора Газа в предыдущих раундах боевых действий", - добавили военные.

В пресс-службе отметили, что "с утра 22 октября ЦАХАЛ продолжает наносить удары по террористическим объектам ХАМАС в секторе Газа", в том числе "по командиру ячейки ракетчиков" и "ряду вооруженных террористов".

"Кроме того, ударам подверглись завод по производству оружия и военный командный центр ХАМАС", - добавили в пресс-службе.