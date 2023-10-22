СМИ: израильские ВВС совершают разведывательные полеты над территорией Ливана

По информации Al Wataniya, самолеты были замечены в небе над Баальбеком, где находится крупный форпост шиитской милиции "Хезболлах"

БЕЙРУТ, 22 октября. /ТАСС/. Истребители израильских ВВС нарушили воздушное пространство Ливана и совершили разведывательные полеты над восточными и северными районами страны. Как сообщило агентство Al Wataniya, самолеты были замечены в небе над Баальбеком, где находится крупный форпост шиитской милиции "Хезболлах".

Израильская артиллерия выпустила с утра десятки снарядов по ливанской территории. Сообщения о разрушениях в домах и хозяйственных постройках поступили из населенных пунктов Хоула, Бурдж-эль-Мулюк, Рамия, Джель-эль-Алям и Аит-эш-Шааб. Сведений о пострадавших нет.

По сведениям агентства, 1,5 тыс. ливанских семей покинули за последние сутки деревни в западном секторе юга, направившись в город Тир, который расположен в 20 км от границы. В субботу израильские ВВС нанесли удары по селениям Эд-Духейра и Альма-эш-Шааб в этом секторе, откуда ранее были совершены вооруженные вылазки против еврейских поселений.

Военно-информационная служба "Хезболлах" сообщила о проведенной в первой половине дня шиитскими бойцами операции, в ходе которой были обстреляны наблюдательный пост и радиолокационная станция в Рувейсате в оккупированном районе Шебаа. Утверждается, что подбит управляемой ракетой пятый по счету израильский танк Merkava.

15, 16, 17 и 21 октября были поражены четыре других танка, о чем сообщалось в коммюнике вооруженного крыла "Хезболлах".