Telegraph: США добиваются от Великобритании признания КСИР террористической организацией

По информации газеты, представители Соединенных Штатов в частном порядке поднимают этот вопрос на встречах со своими британскими коллегами

ЛОНДОН, 22 октября. /ТАСС/. США хотят добиться от Великобритании признания Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) террористической организацией. Как сообщает газета The Sunday Telegraph со ссылкой на источники в британском правительстве, представители США в частном порядке поднимают этот вопрос на встречах со своими британскими коллегами, не ограничиваясь публичными призывами к союзникам Вашингтона.

Ранее на этой неделе глава британской государственной комиссии по вопросам борьбы с терроризмом Робин Симкокс заявил о давно назревшей необходимости объявить КСИР террористической группировкой с тем, чтобы участие в ее деятельности и оказание ей поддержки стали уголовными преступлениями в Соединенном Королевстве. Член правящей Консервативной партии Лиам Фокс, возглавлявший Минобороны королевства в 2010-2011 годах, также заявил The Sunday Telegraph, что Вашингтон ожидает от Лондона соответствующего шага.

"Если Великобритания хочет сохранить влияние в регионе, она не должна создавать впечатление страны, которая делает все последней", - отметил экс-министр.