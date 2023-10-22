В Италии врач получил штраф на сумму €27 тыс. за переработку в пандемию

По информации La Stampa, некоторые другие врачи получили штрафы на сумму €10 тыс.

РИМ, 22 октября. /ТАСС/. Врач в больнице в итальянским городе Бари был оштрафован на €27 тыс. после инспекции контролирующего условия труда ведомства за переработку в период пандемии коронавируса. Как сообщает газета La Stampa, некоторые другие его коллеги получили штрафы на сумму €10 тыс.

Вито Прокаччи рассказал, что на протяжении двух лет практически не виделся с семьей, жил в больнице, опасаясь заразить близких, и в его отделении спасли более 8 тыс. пациентов, заболевших коронавирусной инфекцией. Как пояснили в контрольном ведомстве, проверка была проведена после заявлений независимых профсоюзных ассоциаций о том, что несколько врачей не соблюдали смены и скопили много часов переработки.

После того, как о произошедшем сообщили СМИ, соответствующее обращение врачей поступило на имя президента Серджо Маттареллы, и, как сообщает La Repubblica, все штрафные санкции были приостановлены. "Я почувствовал, что меня предала страна, которая раньше называла героем", - посетовал медик.

Ситуация оказалась просто абсурдной, поскольку все профессиональные объединения, а также больницы и другие медучреждения жалуются на нехватку персонала. Врачи и медсестры массово покидают сектор из-за тяжелых условий работы, необходимости продолжительных смен и низкой оплаты труда.