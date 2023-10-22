Глава МИД Франции сообщила, что в секторе Газа находятся около ста французов

Катрин Колонна заявила, что Париж намерен вывезти их

ПАРИЖ, 22 октября. /ТАСС/. Франция рассчитывает вывезти из опасной зоны своих граждан, проживающих в секторе Газа, а также выступает за отправку гуманитарной помощи в этот район. Об этом заявила министр по делам Европы и иностранных дел Франции Катрин Колонна.

"Мы постоянно поддерживаем контакт с семьями французов, находящихся в Газе. Там около ста французов и членов их семей. Мы сделаем все, чтобы они смогли выйти из этой опасной зоны, где продолжаются бомбардировки", - сказала она в интервью газете La Tribune.

Впрочем, оказать помощь с вывозом соотечественников Париж рассчитывает лишь тогда, когда наладится стабильный проход через пропускной пункт "Рафах" на границе Египта и начнет беспрепятственно поступать гуманитарная помощь. А для этого, подчеркивает Колонна, следует обеспечить "гуманитарное перемирие" и стабильную координацию с властями Египта.

Что касается французов, которые по-прежнему числятся пропавшими без вести после обострения 7 октября ситуации вокруг сектора Газа, то сейчас МИД может подтвердить, что как минимум один человек находится в плену. Франция считает положительным знаком недавнее освобождение двух американских заложников и, как заверила Колонна, "своих никогда не бросает", поэтому продолжит добиваться освобождения пленных.

Трижды по ходу интервью министру был задан вопрос по поводу проводимых Израилем военных операций в секторе Газа, в том числе вопрос о соответствии их международному праву, однако глава французской дипломатии избегала прямых обвинений в адрес израильских военных. Она призвала подумать о том, что поводом для бомбардировок стали "беспрецедентные теракты" против израильтян, и напомнила о праве Израиля на оборону.

"В то же время Израиль должен соблюдать международное право, в частности гуманитарное, а борьба должна вестись против ХАМАС, а не против живущих в секторе Газа палестинцев, которые и так страдают от этой ситуации", - добавила министр. Она отметила, что население должно быть обеспечено водой и светом, тогда как "установление осады противоречит международному праву".