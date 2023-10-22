В Израиле сообщили о нанесении удара по наблюдательному посту "Хезболлах"

В армейской пресс-службе также заявили, что "террористы выпустили противотанковые ракеты в районе Турмуса и Шушана"

ТЕЛЬ-АВИВ, 22 октября. /ТАСС/. Самолеты ЦАХАЛа нанесли удар по наблюдательному посту "Хезболлах" в ответ на запуск ракет по району Ципорена у границы с Ливаном. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

"Некоторое время назад по району Ципорена были выпущены противотанковые ракеты. В ответ самолеты ЦАХАЛа нанесли удар по наблюдательному посту "Хезболлах", - говорится в заявлении.

Кроме того, "террористы выпустили противотанковые ракеты в районе Турмуса и Шушана [у границы с Ливаном]. ЦАХАЛ отвечает танковым и артиллерийским огнем по местам запуска", - говорится в заявлении военных.