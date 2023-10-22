Глава МИД Армении примет участие во встрече "3+3" в Тегеране

Она состоится 23 октября

ЕРЕВАН, 22 октября. /ТАСС/. Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян 23 октября примет участие во встрече глав внешнеполитических ведомств формата "3+3" в Тегеране. Об этом говорится в сообщении МИД Армении.

"23 октября в Тегеране по приглашению иранской стороны министр иностранных дел Республики Армения Арарат Мирзоян примет участие во встрече региональной консультативной площадки ("3+3"). Также запланированы двусторонние встречи", - отмечается в сообщении.

Впервые с инициативой шестистороннего формата сотрудничества по Карабаху и вопросу разблокировки экономических и транспортных связей на Южном Кавказе выступили в 2021 году лидеры Азербайджана и Турции Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган. Россия и Иран приветствовали эту идею, Грузия заявила, что не планирует участвовать в инициативе, но предлагает свой формат переговоров Баку и Еревану для поддержания мира в виде "тройки". 10 декабря 2021 года в Москве прошло первое заседание консультативной региональной платформы на уровне заместителей министров иностранных дел.