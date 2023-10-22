22 октября, 13:53

Сальдо сообщил, что на Украине закрыли две из трех больниц Херсона

Губернатор Херсонской области заявил, что все их врачи направлены работать в медкомиссии военкоматов

ГЕНИЧЕСК, 22 октября. /ТАСС/. Украинская администрация закрыла две из трех больниц Херсона, персонал переведен в медицинские комиссии военкоматов. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в Telegram-канале.

"В Херсоне назначенная киевским режимом оккупационная администрация закрыла две из трех районных больниц - ХБК и водников. Все их врачи направлены работать в медкомиссии военкоматов", - говорится в сообщении.

С ноября 2022 года город находится под контролем Вооруженных сил Украины. 

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