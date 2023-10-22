22 октября, 13:47
Палестино-израильский конфликт

"Хезболлах" заявила, что ее бойцы атаковали израильские позиции на границе южной Ливана

Согласно заявлению вооруженного крыла шиитской партии, операции провели в Эль-Байяде и Эль-Маликии

БЕЙРУТ, 22 октября. /ТАСС/. Вооруженное крыло шиитской партии "Хезболлах" сообщило о проведении операции против израильских позиций в Эль-Байяде и Эль-Маликии на южной границе Ливана. В переданном в Telegram-канале заявлении говорится, что бойцы выпустили по ним противотанковые ракеты. Со стороны Эль-Байяда в небо поднимается густой столб дыма.

Ранее был нанесен удар по израильскому командно-наблюдательному посту в Йафтахе.

В ответ израильские войска открыли огонь из танковых орудий по окрестностям населенного пункта Блида в центральном секторе юга Ливана.

Военно-информационная служба "Хезболлах" ранее сообщила, что в воскресенье во время израильского обстрела южноливанских районов погибли три шиитских бойца. Всего за 14 дней военной эскалации на юге Ливана погибли 29 человек, в том числе три мирных жителя и один фоторепортер. 

Теги:
ЛиванПалестино-израильский конфликтИзраиль
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация