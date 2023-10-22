В Белоруссии заявили, что санкции США не мешают организовать для граждан рейс из Израиля

Посол республики в еврейском государстве Евгений Воробьев отметил, что многие белорусы, оказавшиеся в это время в этой стране, обращаются в посольство за различной помощью

МИНСК, 22 октября. /ТАСС/. Белорусские дипломаты ведут учет белорусов, которые хотели бы срочно покинуть Израиль, однако организовать прямой рейс невозможно из-за западных санкций. Об этом сообщил посол Белоруссии в Израиле Евгений Воробьев.

"Мы вели и ведем учет всех наших граждан, которые к нам обращались, на случай появления более удобного и быстрого варианта вернуться в Беларусь. В этом контексте хочу сказать, что большой проблемой остаются западные санкции, наложенные на [белорусскую авиакомпанию] "Белавиа", - сказал посол. Он отметил, что, несмотря на то, что белорусской стороне удалось получить разрешение израильской стороны, сейчас "по-прежнему существуют препятствия - санкции США, из-за которых реализовать прямой рейс Израиль - Беларусь пока не представляется возможным".

Воробьев отметил, что многие белорусы, оказавшиеся в это время в Израиле, обращаются в посольство за различной помощью, но большинство спрашивает, "как им незамедлительно покинуть Израиль, вернуться в Беларусь", что стало особенно актуально в связи с тем, что многие авиакомпании отменили свои рейсы.

Касаясь ситуации в секторе Газа, посол сообщил, что из-за отсутствия на протяжении всего этого времени гуманитарного коридора для эвакуации в сторону Египта пока не удается вывезти белорусских граждан. "Хотя для организации этого сделано и делается все, что в наших силах. Я думаю, что эта работа увенчается успехом", - добавил Воробьев.

Дипломат напомнил, что на текущий момент известно о трех погибших белорусах в результате эскалации конфликта. "Нам также известно о гибели трех выходцев из Беларуси, которые были гражданами Израиля, давно проживали на территории этой страны", - отметил Воробьев.