В Нидерландах считают, что конфликт Израиля с ХАМАС создает риски для Европы

Министр безопасности и юстиции Дилан Ешильгёз-Зегериус, в частности, обратила внимание на вероятность обострения миграционного кризиса

ЛОНДОН, 22 октября. /ТАСС/. Конфликт Израиля с радикальной палестинской группировкой ХАМАС создает риски для Европы. Об этом в интервью британской газете Financial Times заявила министр безопасности и юстиции Нидерландов Дилан Ешильгёз-Зегериус.

"Израиль имеет право на самооборону, а это значит, что и с палестинской стороны, и с израильской будут новые невинные жертвы. Это отразится и на обществе в наших странах", - сказала глава ведомства, которую издание называет одним из фаворитов на пост нового главы правительства страны.

Ешильгёз-Зегериус также отметила, что власти страны принимают меры по обеспечению безопасности представителей еврейской диаспоры в Нидерландах. По ее словам, полицейские в Амстердаме, где проживает около 50 тыс. евреев, дежурят у синагог и еврейских школ. Она также подчеркнула необходимость поддерживать Израиль и "объединять усилия в противостоянии терроризму".

Она обратила внимание и на вероятность обострения миграционного кризиса в Европе. По словам министра, семья которой в 80-х годах получила политическое убежище в Нидерландах, готовность голландцев принимать мигрантов и беженцев снижается.

"Существует [общественное] давление, потому что все видят и понимают, что мы принимаем слишком много людей, не зная ни того, кто они, ни кто из них нужен нам, ни кому из них действительно нужна наша помощь", - сказала она.