США обеспокоены возможностью обострения ситуации на Ближнем Востоке проиранскими группами

Как заявил американский госсекретарь Энтони Блинкен, Вашингтон готов отреагировать в случае необходимости

ВАШИНГТОН, 22 октября. /ТАСС/. Соединенные Штаты обеспокоены возможностью обострения ситуации на Ближнем Востоке со стороны проиранских группировок и готовы отреагировать в случае необходимости. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью телекомпании CBS.

Его спросили, будут ли США эвакуировать госслужащих с Ближнего Востока в связи с палестино-израильским конфликтом, ожидаются ли изменения в вопросах, касающихся безопасности. "Мы обеспокоены возможностью эскалации проиранскими группировками атак против наших госслужащих, наших граждан. Мы принимаем все меры, чтобы убедиться, что сможем защитить их, и, если потребуется, решительно отреагировать. Это совсем не то, чего мы ждем, не то, чего мы хотим, но мы готовы, если они решат поступить именно так", - отметил шеф американской дипломатии.