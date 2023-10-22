22 октября, 14:53
Палестино-израильский конфликт

В Израиле сообщили, что военные страны подверглись обстрелу на границе с сектором Газа

В ответ был открыт огонь из танка, сообщила армейская пресс-служба

ТЕЛЬ-АВИВ, 22 октября. /ТАСС/. Израильские военные попали под обстрел со стороны палестинских радикалов из сектора Газа на границе с анклавом, в ответ открыт огонь из танка. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

"Некоторое время назад были произведены выстрелы по военнослужащим Армии обороны Израиля, действующим к западу от барьера безопасности [на границе] с сектором Газа, в районе Кисуфима", - говорится в сообщении.

Израильская армия впервые после долгого перерыва сообщила о таком инциденте с перестрелкой на границе с палестинским анклавом. "Танк Армии обороны Израиля нанес удар по террористической ячейке, которая стреляла по солдатам", - добавили военные. 

Теги:
ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
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