Миротворцы ООН покинули базу на северо-востоке Мали

Вывод контингента из Тесалита сопровождался обстрелами миротворцев, сообщили в организации

ПРЕТОРИЯ, 22 октября. /ТАСС/. Миротворцы ООН в ускоренном порядке покинули базу в городе Тесалит на северо-востоке Мали. Об этом сообщила многопрофильная комплексная миссия ООН по стабилизации в Мали (MINUSMA).

"Завершен ускоренный вывод сил MINUSMA с базы в Тесалит в условиях чрезвычайной напряженности и ухудшения ситуации в области безопасности, что поставило под угрозу жизни сотрудников миссии, - говорится в ее коммюнике, опубликованном в социальной сети X (ранее Twitter). - Закрытие базы в Тесалит знаменует собой первый вывод контингента MINUSMA из региона Кидаль и уход с шестой по счету базы в Мали после резолюции Совета Безопасности (СБ) ООН, которая положила конец мандату миссии".

В коммюнике отмечается, что вывод контингента из Тесалита сопровождался обстрелами миротворцев. Подразделения Чада, находившиеся в составе MINUSMA в Тесалите, уже вылетели на родину. Командованием миссии было также принято решение уничтожить или вывести из строя снаряжение и оборудование, которое не подлежало вывозу, в том числе транспортные средства, генераторы, а также боеприпасы.

30 июня СБ ООН единогласно принял по требованию правительства Мали резолюцию о завершении миротворческой миссии в этой африканской стране. Вывод подразделений должен завершиться к 31 декабря 2023 года. MINUSMA была учреждена весной 2013 года резолюцией СБ ООН. Задача миссии состояла в оказании помощи властям Мали в укреплении безопасности на территории республики. Однако минувшим летом правительство Мали заявило, что MINUSMA не справилась со своей задачей и должна покинуть страну. На тот момент миссия насчитывала более 15 тыс. военнослужащих. С момента основания миссии в Мали погибли около 300 ее сотрудников.