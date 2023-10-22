Глава Минобороны Армении направился с визитом во Францию

Армянский президент Ваагн Хачатурян подтвердил, что Ереван обсуждает с Парижем вопрос помощи стране с целью повышения ее обороноспособности

ЕРЕВАН, 22 октября. /ТАСС/. Министр обороны Армении Сурен Папикян по приглашению французского коллеги отбыл с рабочим визитом во Францию. Об этом сообщила пресс-служба военного ведомства Армении.

"По приглашению министра вооруженных сил Франции Себастьена Лекорню министр обороны Республики Армении Сурен Папикян 22 октября с рабочим визитом отбыл во Французскую Республику", - говорится в сообщении.

В начале октября французский министр иностранных дел Катрин Колонна заявила во время визита в Ереван о готовности Франции подписать с Арменией соглашение о военной помощи. В свою очередь президент Армении Ваагн Хачатурян подтвердил, что Ереван обсуждает с Парижем вопрос помощи Армении с целью повышения ее обороноспособности.