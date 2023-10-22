В Израиле потребовали от ООН, чтобы грузы на КПП "Рафах" проверялись на наличие оружия

Израильский посол в РФ Александр Бен Цви также отметил необходимость проверки, чтобы помощь предназначалось действительно гражданскому населению

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Израильская сторона требует от ООН тщательной проверки грузов, проходящих через КПП "Рафах", на предмет перевозки оружия. Об этом заявил ТАСС израильский посол в РФ Александр Бен Цви.

"Единственное наше требование, которое было к ООН - это то, чтобы эти грузы, которые входят туда, проверялись. Чтобы это не было использовано для перевозки оружия. И чтобы это предназначалось действительно гражданскому населению, а не каким-то военным и террористическим группировкам, которые используют их в своих целях", - сказал дипломат, комментируя ситуацию на КПП "Рафах", расположенном на границе Египта и сектора Газа.

По словам Бен Цви, израильская сторона не располагает точными данными относительно того, соответствовали ли уже пропущенные грузы всем требованиям. Однако он отметил, что "вроде как, все было нормально".