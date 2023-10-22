22 октября, 15:44,
обновлено 22 октября, 15:57
Палестино-израильский конфликт

В Израиле потребовали от ООН, чтобы грузы на КПП "Рафах" проверялись на наличие оружия

Израильский посол в РФ Александр Бен Цви также отметил необходимость проверки, чтобы помощь предназначалось действительно гражданскому населению

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Израильская сторона требует от ООН тщательной проверки грузов, проходящих через КПП "Рафах", на предмет перевозки оружия. Об этом заявил ТАСС израильский посол в РФ Александр Бен Цви.

"Единственное наше требование, которое было к ООН - это то, чтобы эти грузы, которые входят туда, проверялись. Чтобы это не было использовано для перевозки оружия. И чтобы это предназначалось действительно гражданскому населению, а не каким-то военным и террористическим группировкам, которые используют их в своих целях", - сказал дипломат, комментируя ситуацию на КПП "Рафах", расположенном на границе Египта и сектора Газа.

По словам Бен Цви, израильская сторона не располагает точными данными относительно того, соответствовали ли уже пропущенные грузы всем требованиям. Однако он отметил, что "вроде как, все было нормально". 

Теги:
Палестино-израильский конфликтИзраиль
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