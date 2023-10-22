В евроквартале в Брюсселе около 25 тыс. человек с флагами Палестины проводят демонстрацию

Они требуют от Евросоюза призвать к прекращению огня в Газе

БРЮССЕЛЬ, 22 октября. /ТАСС/. Около 25 тыс. человек с флагами Палестины вышли на демонстрацию в евроквартале в Брюсселе, требуя от Евросоюза призвать к прекращению огня в Газе, передает корреспондент ТАСС.

"Прекратите геноцид в Газе!", "Остановите безнаказанность", "Требуем прекращения огня", "Евросоюз, проснись" - с такими лозунгами демонстранты проводят митинг около институтов ЕС на площади Шуман. Как сообщили журналистам организаторы акции - Палестино-бельгийская ассоциация, в демонстрации участвуют свыше 25 тысяч человек. При этом в полиции Брюсселя назвали другую цифру - 12 тыс.

Как рассказал журналистам в Брюсселе высокопоставленный представитель ЕС, конфликт между Израилем и ХАМАС будет в центре внимания заседания глав МИД 27 стран сообщества, которое пройдет в понедельник в Люксембурге. При этом, по его словам, никакой новой позиции Брюссель принимать не намерен. По его словам, дискуссия будет сосредоточена вокруг осуждения действий ХАМАС, права Израиля защищаться в рамках международного права, защиты мирных граждан и необходимости обеспечить доступ для гуманитарной помощи населению Газы. Дипломат также отметил, что Евросоюз не намерен заниматься посредничеством между Израилем и ХАМАС по вопросу освобождения заложников.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября. ХАМАС называет атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал наносить удары по сектору и отдельным районам Ливана и Сирии. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан. Погибли более 3,8 тыс. палестинцев, ранены свыше 13,3 тыс., с израильской стороны жертвами конфликта стали около 1,5 тыс. человек, более 4,6 тыс. получили ранения.