Госдеп разрешил некоторым сотрудникам дипмисии США в Ираке вернуться на родину

Страну также могут покинуть члены их семей

ВАШИНГТОН, 22 октября. /ТАСС/. Сотрудники американских посольства и генконсульства в Ираке, чья работа не связана с критически важными функциями дипмиссии, а также члены их семей могут покинуть страну и вернуться на родину. Об этом говорится в распространенном письменном заявлении Госдепартамента.

В документе отмечается, что американские власти "разрешают выезд госслужащим, которые не связаны с критической работой [дипмиссии], и членам их семей из посольства США в Багдаде и генконсульства США в Эрбиле в связи с возросшими угрозами безопасности в адрес американских госслужащих и интересов США".

Американское внешнеполитическое ведомство рекомендует гражданам США не посещать Ирак. "Не совершать поездки в Ирак в связи с угрозами терроризма, похищения людей, вооруженных конфликтов, гражданских беспорядков и ограниченной способностью дипмиссии США в Ираке оказывать помощь американским гражданам", - отмечается в заявлении.

"Террористические и повстанческие группировки регулярно совершают нападения на иракские силы безопасности и гражданское население. Антиамериканские военизированные формирования угрожают гражданам США и международным компаниям на всей территории Ирака", - добавили во внешнеполитическом ведомстве. Как отмечается в документе, "из соображений безопасности находящимся в Багдаде американским госслужащим предписано не пользоваться международным аэропортом" иракской столицы.

Соответствующее решение Госдепартамент принял еще 20 октября, но распоряжение обнародовал только сейчас.