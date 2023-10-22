22 октября, 16:20

Между ВС Ирака и формированиями "пешмерга" начались столкновения

Портал Shafaq News ранее сообщил, что они были вызваны спором по поводу контроля над тремя военными объектами в районе Махмура

КАИР, 22 октября. /ТАСС/. По меньшей мере два человека погибли в результате столкновений между армией Ирака и курдскими военизированными формированиями "пешмерга" на севере страны. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники в сфере безопасности.

Ранее портал Shafaq News информировал, что столкновения были вызваны спором по поводу контроля над тремя военными объектами в районе города Махмур и привели к жертвам с обеих сторон.

По данным телеканала Rudaw, как минимум один член курдских формирований погиб. 

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