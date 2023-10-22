В Швейцарии прогнозируют, что правоконсерваторы получат восемь допмест в парламенте

Швейцарская народная партия выступает за строгое соблюдение страной нейтралитета и ограничение иммиграции

ЖЕНЕВА, 22 октября. /ТАСС/. Правоконсервативная Швейцарская народная партия (ШНП), выступающая за строгое соблюдение страной нейтралитета и ограничение иммиграции, по итогам прошедших 22 октября парламентских выборов укрепит свой статус крупнейшей политической силы страны. Она получит 61 место в Национальном совете (большой палате парламента, состоящей из 200 депутатов), что на восемь больше, чем на выборах 2019 года, свидетельствует прогноз института общественного мнения Gfs.bern, опубликованный Швейцарской национальной телерадиокомпанией (SSR).

Согласно прогнозу, ШНП наберет 29% голосов, что на 3,4% больше, чем на предыдущих выборах. Социал-демократическая партия (СДПШ), по данным Gfs.bern, останется второй партией страны. Она получит 40 депутатских мандатов, что на 1 больше, чем сейчас, заручившись на выборах поддержкой 17,4% избирателей.

Две другие партии, входящие вместе с ШНП и СДПШ в коалиционное правительство, - партия "Центр" (ПЦШ) и "Свободная демократическая партия. Либералы" (СДПЛ) - получат в Национальном совете по итогам выборов соответственно 30 и 29 мест. Таким образом, у ПЦШ будет на два места больше, чем сейчас, а представительство СДПЛ останется без изменений.

Остальные партии, представленные в парламенте, значительно отстают от четверки лидеров. В частности, Партия "зеленых", согласно прогнозу, получит 22 места, потеряв шесть, а Партия "зеленых" либералов может рассчитывать на 11 мест, что на пять меньше, чем после выборов 2019 года.

Избирательные участки в стране закрылись в полдень (13:00 мск), идет подсчет голосов.

Швейцарцы избирают 22 октября на четырехлетний срок 200 депутатов Национального совета и 45 из 46 депутатов Совета кантонов.