Байден обсудил с Папой Римским доставку помощи жителям Газы

Стороны обсудили необходимость предотвращения эскалации в регионе, сообщили в Белом доме

ВАШИНГТОН, 22 октября. /ТАСС/. Президент США Джо Байден в телефонном разговоре с Папой Римским Франциском обсудил вопросы доставки в сектор Газа гуманитарной помощи, а также необходимость предотвращения эскалации в регионе. Об этом говорится в распространенном письменном заявлении Белого дома по итогам переговоров.

"Он [Байден] рассказал о своем недавнем визите в Израиль и усилиях по обеспечению доставки продовольствия, медикаментов и другой гуманитарной помощи для облегчения гуманитарного кризиса в Газе. Они также обсудили необходимость предотвращения эскалации в регионе и работу по достижению прочного мира на Ближнем Востоке", - отмечается в сообщении.

Байден в разговоре осудил атаку боевиков радикального палестинского движения ХАМАС на Израиль и подтвердил "необходимость обеспечения защиты мирного населения в секторе Газа", указали в Белом доме.

Как сообщила ранее пресс-служба Ватикана, в ходе продлившейся 20 минут беседы обсуждались конфликтные ситуации в мире, а также пути их мирного урегулирования. Понтифик неоднократно призывал прекратить конфликты, в том числе на Украине, и нынешнее обострение палестино-израильского противостояния.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября. ХАМАС называет атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал наносить удары по сектору и отдельным районам Ливана и Сирии. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.