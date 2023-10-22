В Иране заявили о готовности направить гумпомощь жителям сектора Газа

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября

ДУБАЙ, 22 октября. /ТАСС/. Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян в телефонном разговоре со своим египетским коллегой Самехом Шукри заявил о готовности исламской республики направить гуманитарную помощь жителям сектора Газа через Египет.

"Амир Абдоллахиян еще раз заявил о готовности Красного Полумесяца Исламской Республики Иран направить гуманитарную помощь жителям Газы через Египет", - говорится в заявлении, опубликованном в официальном Telegram-канале иранского МИД.

В свою очередь Шукри "приветствовал готовность Ирана отправить гуманитарную помощь и подчеркнул необходимость консультаций и продолжения координации между исламскими и арабскими странами, включая Иран и Египет, по палестинскому вопросу".

Министр иностранных дел Египта также добавил, что Каир "против расширения масштабов войны", он полагает, что "палестинский народ должен оставаться на своей земле".

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября. ХАМАС называет атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал наносить удары по сектору и отдельным районам Ливана и Сирии. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.