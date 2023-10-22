СМИ: Саудовская Аравия может приобрести 54 истребителя Rafale

Как сообщила газета La Tribune, Эр-Рияд направил запрос французскому производителю Dassault Aviation и ожидает получить ответ с перечислением условий потенциальной сделки до 10 ноября

ПАРИЖ, 22 октября. /ТАСС/. Французские истребители Rafale впервые могут пополнить ряды ВВС Саудовской Аравии, королевство рассматривает возможность покупки 54 самолетов. Об этом сообщила газета La Tribune со ссылкой на источники.

Уточняется, что Эр-Рияд официально направил запрос французскому производителю Dassault Aviation и ожидает получить ответ с перечислением условий потенциальной сделки до 10 ноября. Издание отмечает, что уже несколько десятилетий Париж безуспешно пытался предложить свои истребители саудовцам, чей парк боевой авиации в настоящее время состоит из американских F-15, британо-германо-итальянских Eurofighter Typhoon и Panavia Tornado.

Впрочем, издание считает, что подобное предложение может служить в качестве рычага давления на Германию, которая из-за войны в Йемене и убийства саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи неоднократно блокировала уже согласованные в 2018 г. Великобританией поставки новых Eurofighter Typhoon. Также, по мнению La Tribune, Берлин может смягчить позицию и в случае успешного посредничества Эр-Рияда в освобождении немецких заложников из сектора Газа. Не исключает газета и давления со стороны Вашингтона, который может предложить расширить флот F-15 в составе ВВС Саудовской Аравии.

"Франция сыграет свою роль, но контекст обязывает к осторожности", - заключает издание.