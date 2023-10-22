Армия Израиля сообщила о нанесении ударов по десяткам объектов ХАМАС в Газе

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября

ТЕЛЬ-АВИВ, 22 октября. /ТАСС/. Израильские военные продолжают наносить удары по объектам палестинского радикального движения ХАМАС в секторе Газа, в настоящий момент поражаются десятки целей в анклаве. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

"Армия обороны Израиля продолжает в настоящий момент наносить удары по десяткам террористических целей ХАМАС в секторе Газа", - говорится в сообщении.

Заявление сопровождается видеороликом, на котором показаны удары по зданиям, предположительно, расположенным в секторе Газа. Видеозапись не содержит каких-либо титров и пояснений.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября. Движение называет атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал наносить удары по сектору и отдельным районам Ливана и Сирии. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.