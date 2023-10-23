В Мексике начался форум по миграции с участием глав стран Латинской Америки

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор отметил, что мероприятие является "призывом объединить силы, волю и ресурсы для устранения причин миграции"

МЕХИКО, 22 октября. /ТАСС/. Форум "Встреча ради братского и благополучного соседства", посвященный проблемам миграции, начал работу в муниципалитете Паленке мексиканского штата Чьяпас. В мероприятии принимают участие представители 11 стран Латинской Америки и Карибского бассейна.

"Встреча в Паленке, посвященная братскому и процветающему соседству, является призывом объединить силы, волю и ресурсы для устранения причин миграции. Это гуманитарный вопрос, над которым мы должны работать вместе. Президенты и премьер-министр: рассчитывайте на наше сотрудничество во всем, что необходимо", - написал президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор на своей странице в соцсети X (ранее Twitter). Глава государства также опубликовал фотографию с приехавшими на форум президентом Кубы Мигелем Диас-Канелем, президентом Гондураса Сиомарой Кастро, президентом Колумбии Густаво Петро, президентом Венесуэлы Николасом Мадуро и премьер-министром Гаити Ариэлем Анри.

Ранее Лопес Обрадор направил приглашения на форум лидерам Эквадора, Колумбии, Сальвадора, Гондураса, Белиза, Гватемалы, Венесуэлы, Гаити, Кубы, Коста-Рики, Панамы.

Международная организация по миграции ранее сообщила, что зафиксировала 686 случаев смерти и исчезновения мигрантов на границе США и Мексики в 2022 году. Газета The Washington Post проинформировала, что рекордное число нелегальных мигрантов с семьями пересекли южную границу США в августе. Пограничники задержали тогда по меньшей мере 91 тыс. мигрантов, которые приехали в США с семьями.