Министр экономики Масса и депутат Милей выходят во 2-й тур выборов президента Аргентины

После обработки 82% бюллетеней стало известно, что они получили 36,11% и 30,35% голосов избирателей соответственно

БУЭНОС-АЙРЕС, 23 октября. /ТАСС/. Министр экономики Аргентины Серхио Масса и депутат-либертарианец Хавьер Милей выходят во второй тур выборов президента южноамериканской страны. Об этом свидетельствуют результаты, опубликованные Национальной избирательной палатой после обработки 82% бюллетеней.

За Массу, выдвигающегося от правящей коалиции "Союз ради родины", проголосовали 36,11% избирателей. Милея, представляющего союз "Свобода наступает", поддержали 30,35% проголосовавших.

Третье место с 23,69% голосов занимает экс-министр безопасности Аргентины Патрисия Булрич, которая выдвигалась от крупнейшей оппозиционной коалиции "Вместе за перемены". За ней следует губернатор провинции Кордова Хуан Скьяретти, которого поддержали 7,18% избирателей. Последнее место заняла крайне левый политик Мириам Брегман (2,64% голосов).

Для победы в первом туре кандидату необходимо набрать более 45% голосов либо 40% при условии, что отрыв от его ближайшего соперника составляет не менее 10 процентных пунктов. Поскольку Масса не добился этого результата, второй тур выборов должен пройти 19 ноября.

О кандидатах

Экономист по образованию Милей выступает за минимальное вмешательство государства в жизнь, хочет упразднить центральный банк и предлагает заменить национальную валюту на доллар. Для решения экономических проблем кандидат, выбравший своим символом бензопилу, намерен серьезно урезать бюджетные расходы, обещая при этом не сокращать социальную поддержку населения. Он также хочет уменьшить количество министерств. В центр своей кампании кандидат ставит протест против политического истеблишмента страны, который он называет кастой.

Милей неоднократно заявлял, что не намерен продвигать межгосударственные отношения с Китаем, Бразилией и Россией из-за несогласия с политикой этих государств, но в то же время утверждал, что не будет мешать частному бизнесу вести дела с этими странами. По словам кандидата, он считает приоритетными союзниками США и Израиль. В то же время советник Милея в вопросах внешней политики Диана Мондино сказала ТАСС, что в случае его победы Аргентина будет "поддерживать отношения со всеми странами".

Масса намерен продолжить следовать основным принципам политики действующего правительства. Он обещает сконцентрироваться на создании рабочих мест и развитии национальной промышленности и нефтегазового сектора, чтобы добиться увеличения потока иностранной валюты в страну. Советник кандидата в вопросах внешней политики Густаво Пандиани заявлял, что Аргентине надо развивать отношения со всем миром и что отказ от вступления в БРИКС, куда страна была принята по итогам прошедшего в августе саммита группы, был бы большой ошибкой.

В новость внесены изменения (03:50) - обновлено, уточняется процент обработанных бюллетеней.