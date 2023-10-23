Мачадо лидирует на состоявшихся в Венесуэле праймериз оппозиции

Согласно предварительным данным, в голосовании приняли участие около 1,5 млн избирателей из 21 млн венесуэльцев с правом голоса

КАРАКАС, 23 октября. /ТАСС/. Основатель и лидер движения "Венте Венесуэла", бывший депутат Национальной ассамблеи (парламента) Мария Корина Мачадо лидирует с большим отрывом на состоявшихся в воскресенье в Венесуэле праймериз оппозиции по выдвижению единого кандидата на президентских выборах 2024 года. Об этом сообщила газета El Comersio.

Согласно предварительным данным, в голосовании на 3 тыс. избирательных участках проголосовали около 1,5 млн избирателей из 21 млн венесуэльцев с правом голоса. После окончания голосования сторонники Мачадо отпраздновали ее победу у избирательных участков, сообщает издание. Вместе с тем, решением венесуэльских властей Мачадо за организацию протестных акций и по обвинению в коррупции поражена в политических правах до 2030 года, не может занимать государственные должности и участвовать в президентских выборах.

Праймериз проходят после заключенного в минувший вторник на переговорах в Барбадосе венесуэльским правительством и радикальной оппозицией, объединенной в Унитарную платформу, "Частичного договора о политических правах и электоральных гарантиях для всех", который должен обеспечить проведение "соревновательных, транспарентных, демократических президентских выборов" с участием международных наблюдателей. Однако это соглашение не включает отмену поражения в политических правах оппозиционных лидеров.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен на минувшей неделе заявил, что до конца ноября Венесуэла должна снять санкции с оппозиционных лидеров, которые не позволяют им принять участие в президентских выборах 2024 года, освободить политических заключенных и незаконно задержанных американцев.

Председатель Национальной ассамблеи (парламента) Венесуэлы, глава правительственной делегации на переговорах с оппозицией Хорхе Родригес назвал утверждения Блинкена "лживыми" и указал на недопустимость вмешательства США во внутренние дела Венесуэлы.