Филиппины выразили протест из-за маневров кораблей китайской морской полиции

Пекин несет ответственность за содействие миру и стабильности в регионе, указали в филиппинском МИД

БАНГКОК, 23 октября. /ТАСС/. МИД Филиппин передал ноту протеста сотруднику посольства КНР в Маниле из-за опасных маневров кораблей китайской морской полиции, которые привели к их столкновению с кораблями военно-морских сил и береговой охраны Филиппин в Южно-Китайском море (ЮКМ). Об этом сообщил телеканал ABS-CBN News.

По словам представителя филиппинского внешнеполитического ведомства Тереситы Дазы, посол Китая на Филиппинах Хуан Силянь был вызван в МИД, однако в связи с его отсутствием в Маниле нота была передана его заместителю. "Отмель Аюнгин является частью нашей исключительной экономической зоны и континентального шельфа, и мы обладаем суверенными правами и юрисдикцией над ней. Китай как крупная держава несет большую ответственность за содействие миру и стабильности в регионе", - сказала она.

Национальная оперативная группа правительства Филиппин в Западно-Филиппинском море (филиппинское название ЮКМ - прим. ТАСС) сообщила в воскресенье об инциденте, который произошел во время выполнения задачи по ротации личного состава, размещенного на корабле Sierra Madre. В результате "опасных маневров судна береговой охраны Китая" произошло его столкновение с кораблем снабжения военно-морских сил Филиппин. В другом эпизоде китайское судно береговой охраны столкнулось с филиппинским в районе отмели Аюнгин.

В спорных акваториях ЮКМ периодически возникают инциденты между филиппинскими и китайскими судами. Так, в августе судно береговой охраны Китая применило водометы при маневрировании в опасной близости от филиппинских кораблей. Инцидент произошел во время сопровождения судов, перевозивших грузы для филиппинских военнослужащих, дислоцированных на корабле Sierra Madre на отмели Аюнгин, которую Пекин считает своей территорией.

В 1999 году власти Филиппин целенаправленно разместили американский десантный корабль Sierra Madre времен Второй мировой войны на мели в зоне спорных рифов в ЮКМ, чтобы контролировать действия Китая в этом регионе. На судне постоянно присутствует небольшой контингент военнослужащих. КНР неоднократно требовала убрать этот корабль и грозила самостоятельно отбуксировать его.