Кисида вновь заявил о готовности лично встретиться с Ким Чен Ыном

Премьер-министр Японии считает, что нормализация отношений между Токио и Пхеньяном внесет большой вклад в обеспечение мира в регионе

ТОКИО, 23 октября. /ТАСС/. Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что готов лично встретиться с лидером КНДР Ким Чен Ыном и обсудить пути нормализации отношений между Токио и Пхеньяном.

"Для скорейшего возвращения всех похищенных японских граждан, для выведения японско-северокорейских отношений на новый уровень, как и для решения существующих с Северной Кореей проблем, необходимо проведение встречи на высшем уровне с председателем Ким Чен Ыном", - сказал он, выступая с программной речью на пленарном заседании нижней палаты парламента. Кисида подчеркнул, что лично будет курировать консультации на высоком уровне, направленные на подготовку к проведению саммита Япония - КНДР.

Глава японского правительства выразил уверенность, что нормализация отношений между Японией и КНДР внесет большой вклад в обеспечение мира и стабильности в регионе.

Кисида, как и его предшественники в последние годы, неоднократно заявлял, что готов лично встретиться с Ким Чен Ыном, чтобы решить проблему японских граждан, похищенных разведкой КНДР.

Тема похищения японцев разведывательными службами КНДР - одна из самых болезненных в отношениях двух государств, которые не поддерживают официальных дипломатических связей. В 2002 году Пхеньян впервые признал факт похищения только 13 граждан Японии и позволил 5 из них вернуться на родину. Остальные были объявлены умершими, а их родственникам отправлены останки, подлинность которых подтвердить не удалось. В мае 2014 года правительства Японии и КНДР договорились провести новое расследование похищений японских граждан, однако занимавшаяся этим комиссия была впоследствии распущена по инициативе Пхеньяна.

Южнокорейские СМИ ранее сообщали, что представители КНДР и Японии в июне провели по меньшей мере две встречи в третьих странах для обсуждения проблемы похищенных японских граждан. Власти Японии официально это не подтверждали.