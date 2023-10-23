23 октября, 05:56

Пекин сделал Маниле представление из-за столкновений судов в Южно-Китайском море

Китайская сторона также потребовала снять с отмели Аюнгин корабль Sierra Madre

ПЕКИН, 23 октября. /ТАСС/. Китайские власти сделали Филиппинам представление в связи со столкновениями судов двух стран в спорной акватории Южно-Китайского моря. Об этом сообщило посольство Китая в Маниле.

Читайте также
Корабли Филиппин и Китая столкнулись в Южно-Китайском мореКНР обвинила Филиппины в организации намеренных столкновений с китайскими судамиКорабль Филиппин получил повреждения после столкновения с китайским в Южно-Китайском море

"Отмель Аюнгин - часть островов Наньша (Спратли), которые принадлежат КНР. Это китайская территория - мы в очередной раз настаиваем, чтобы Филиппины приняли во внимание обеспокоенность Китая", - заявило посольство КНР.

На странице дипмиссии в социальной сети WeChat отмечается, что в связи с указанными инцидентами в филиппинской столице состоялась встреча дипломатов двух государств. Китайская сторона, согласно представленной информации, "выразила резкое недовольство и категорический протест".

Оно указало Маниле на необходимость "сдерживать обещания и прекратить совершать провокации на море". Китай также потребовал снять с отмели старый американский десантный корабль Sierra Madre, "не допустить нарушения мира и стабильности в Южно-Китайском море". 

Теги:
ФилиппиныКитай
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация