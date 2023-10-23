Пекин сделал Маниле представление из-за столкновений судов в Южно-Китайском море

Китайская сторона также потребовала снять с отмели Аюнгин корабль Sierra Madre

ПЕКИН, 23 октября. /ТАСС/. Китайские власти сделали Филиппинам представление в связи со столкновениями судов двух стран в спорной акватории Южно-Китайского моря. Об этом сообщило посольство Китая в Маниле.

"Отмель Аюнгин - часть островов Наньша (Спратли), которые принадлежат КНР. Это китайская территория - мы в очередной раз настаиваем, чтобы Филиппины приняли во внимание обеспокоенность Китая", - заявило посольство КНР.

На странице дипмиссии в социальной сети WeChat отмечается, что в связи с указанными инцидентами в филиппинской столице состоялась встреча дипломатов двух государств. Китайская сторона, согласно представленной информации, "выразила резкое недовольство и категорический протест".

Оно указало Маниле на необходимость "сдерживать обещания и прекратить совершать провокации на море". Китай также потребовал снять с отмели старый американский десантный корабль Sierra Madre, "не допустить нарушения мира и стабильности в Южно-Китайском море".