В Сербии заявили, что вооружение из КНР помогло укрепить обороноспособность страны

Министр обороны республики Милош Вучевич также сообщил, что Белград придерживается "принципа одного Китая"

ПЕКИН, 23 октября. /ТАСС/. Поставки китайского вооружения помогли укрепить обороноспособность Сербии, а также создали основу для дальнейшего сотрудничества двух государств, особенно в сфере ОПК. Такое мнение выразил министр обороны республики Милош Вучевич в интервью газете Global Times.

"Приобретение современной зенитной системы FK-3 укрепило безопасность нашего воздушного пространства и нашей страны в целом. Кроме того, благодаря покупке у наших китайских партнеров беспилотных аппаратов модели CH-95, мы значительно увеличили эффективность нашей воздушной разведки и [точность] поражения целей [до уровня,] который недосягаем для многих стран в регионе и мире," - сказал министр. Он также отметил, что китайские технологии помогут модернизировать сербские вооруженные силы и в будущем, а также выразил надежду на дальнейшее развитие двустороннего сотрудничества, особенно в военной сфере.

Как отмечает издание, министр обороны республики поблагодарил КНР "за искреннюю поддержку суверенитета и территориальной целостности Сербии" как во время бомбардировок Югославии силами НАТО в 1999 году, так и позднее. Глава оборонного ведомства Сербии подтвердил, что Белград намерен и дальше придерживаться "принципа одного Китая" во внешней политике и "рассматривает остров Тайвань как неотъемлемую часть Китая". Вучевич также указал, что "Китай, в отличие от других великих держав, не выдвигает никаких условий для сотрудничества с Сербией", отметил, что страны смогли выстроить крепкие партнерские отношения, и назвал Китай "одним из самых надежных друзей Сербии".

Ранее китайские СМИ сообщили, что зампред Военного совета ЦК КПК, заместитель председателя Центрального военного совета КНР Чжан Юся на встрече с сербским министром обороны подчеркивал, что Народно-освободительная армия Китая будет укреплять стратегический диалог с Вооруженными силами Сербии.