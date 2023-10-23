В Того заявили о стремлении к диалогу с новыми властями Нигера

Глава МИД республики Робер Дюссей уточнил, что не нужно навязывать нигерцам свое видение ситуации

ПРЕТОРИЯ, 23 октября. /ТАСС/. Республика Того нацелена на выстраивание отношений с новыми властями Нигера, не поддерживает дипломатическую изоляцию и военное вмешательство со стороны Экономического сообщества стран Западной Африки (ECOWAS). Об этом заявил глава МИД Того Робер Дюссей.

"Того занимает примирительную позицию по отношению ко всем странам ECOWAS, в том числе к правительствам переходного периода. Президент Того Фор Гнассингбе ведет диалог со всеми. Это традиция нашей дипломатии", - сказал он в интервью изданию Jeune Afrique, напомнив, что с 1980-х годов Республика Того участвовала в разрешении кризисов в Чаде, Сьерра-Леоне, Либерии и Кот-д’Ивуаре.

"Наша позиция заключается в том, чтобы избежать исключения некоторых стран из ECOWAS. Мы должны выступать за диалог со всеми, чтобы найти решение. Тоголезская дипломатия стремится примирить стороны и найти выход из конфликта... Мы предпочитаем диалог любой военной операции", - добавил он.

Глава МИД Того подчеркнул, что одним из шагов по решению кризиса могло бы стать освобождение экс-президента Нигера Мохаммеда Базума из-под домашнего ареста. При этом он отметил, что необходимо обеспечить инклюзивный диалог между сторонами в Нигере, а не навязывать им свое видение ситуации. "Мы хотим, чтобы нигерцы разговаривали друг с другом и находили собственные решения. Наша позиция состоит не в том, чтобы навязывать свое видение, а в том, чтобы сначала выслушать различные нигерские партии - власть в Ниамее, гражданское общество, политические партии", - пояснил дипломат.

Ранее сообщалось, что Базум "находится со своей женой и сыном в столичной президентской резиденции" в Ниамее, "у него все хорошо". Базум и его семья находятся под домашним арестом с 26 июля, когда группа военных захватила в Нигере власть. Для управления страной был сформирован Национальный совет спасения родины во главе с командующим гвардией Абдурахманом Тчиани.